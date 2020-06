Paríž 1. júna (TASR) - Európsky automobilový priemysel vykázal v máji neisté náznaky oživenia. Vo Francúzsku a v Španielsku totiž zavítali do znovuotvorených autosalónov prví kupci.



Podľa údajov francúzskeho združenia z automobilového priemyslu CCFA sa počet zaregistrovaných nových vozidiel v krajine v máji znížil medziročne o 50 %. To bol lepší výsledok ako v apríli, keď sa prepadol o 89 %.



Aj Španielsko zaznamenalo zmiernenie poklesu predaja áut v máji na 73 % z aprílových 96,5 %, naznačili to v pondelok predbežné údaje.



Francúzske automobilky Renault a PSA Group však uviedli, že väčšinu z prvých zákazníkov v znovuotvorených autosalónoch tvorili tí, ktorí si objednali vozidlá ešte pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, ale nemohli si ich prevziať pre blokády, ktoré mali brániť jeho šíreniu.



Európske vlády pozorne sledujú údaje o predaji automobilov. Hľadajú totiž akékoľvek náznaky, že uvoľnenie blokád a znovuotvorenie tovární pomôže naštartovať automobilový priemysel.



Automobilky v Európe vrátane najväčšieho výrobcu Volkswagen museli zatvoriť svoje závody aj showroomy na niekoľko týždňov počas pandémie. A hoci už obnovili produkciu, zatiaľ vyrábajú len malé množstvá vozidiel.



Predajcovia zase čelia slabej dôvere investorov a spotrebitelia sa majú na pozore, obávajú sa druhej vlny pandémie, ktorá by mohla spôsobiť obnovenie blokád.



Vývoj na trhu vo Švédsku, kde štát povolil obchodom, aby zostali otvorené, bol menej jasný. Nové registrácie klesli v máji o 50 %, čo sa veľmi nelíšilo od aprílových údajov po zohľadnení kalendárnych vplyvov, uviedla švédska priemyselná skupina BIL.



Čísla z Talianska by mali byť uverejnené neskôr v pondelok. Z Nórska by mali byť známe v utorok (2. 6.) a z Británie vo štvrtok (4. 6.).



Francúzska vláda minulý týždeň predstavila balík stimulov pre automobilový priemysel, ktorý nadobudol účinnosť v pondelok.