Fiat Chrysler predlžuje odstávku v niektorých talianskych závodoch

Miláno 13. marca (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) predĺži odstávku v dvoch svojich talianskych závodoch, ktoré patria k skupine závodov odstavených v polovici tohto týždňa. Uviedla to v piatok spoločnosť FCA.



Firma ešte v stredu (11. 3.) oznámila, že dočasne pozastavuje prevádzku v niektorých talianskych závodoch po prudkom zhoršení situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu v krajine. Spoločnosť sprísnila opatrenia, pričom ich súčasťou je aj rozsiahla dezinfekcia, ako aj upravenie výrobných procesov s cieľom vytvoriť viac priestoru pre zamestnancov.



Pôvodne mali byť štyri závody Pomigliano, Melfi, Atessa a Cassino odstavené na dva, maximálne tri dni. Závody Melfi a Pomigliano však musia byť odstavené dlhšie, podľa FCA by ich odstávka mala trvať minimálne do utorka 17. marca. V závode v Melfi sa vyrábajú modely Jeep Renegade a Compass a model Fiat 500X a závod v meste Pomigliano vyrába autá Fiat Panda.