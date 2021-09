Ford investuje do produkcie elektromobilov vyše 11 miliárd dolárov

Dearborn 28. septembra (TASR) – Americká automobilka Ford oznámila, že investuje do výroby elektrických vozidiel v Spojených štátoch viac než 11 miliárd USD. Najväčšia investícia firmy by mala zároveň pomôcť vytvoriť tisíce nových pracovných miest.



Ako Ford oznámil, súčasťou projektu bude výstavba najväčšieho závodu firmy v štáte Tennessee a okrem neho aj dvoch batériových parkov v susednom štáte Kentucky. Celková hodnota investície sa odhaduje na 11,4 miliardy USD (9,75 miliardy eur) a podľa Fordu by mala umožniť vytvorenie približne 11.000 nových pracovných miest.



Podobne ako v prípade konkurenčných firiem General Motors a Stellantis, aj Ford chce, aby sa v roku 2030 autá s nulovými emisiami podieľali na jeho celkovom predaji zhruba 50 %. „Je to naša najväčšia investícia, ktorej cieľom je lepšia budúcnosť pre Ameriku," povedal prezident a generálny riaditeľ Fordu Jim Farley.



Na dosiahnutie úspechu celého projektu však Ford potrebuje aj zrealizovanie plánovaných investícií vlády na podporu elektromobility. Miliardy dolárov na zvýšenie počtu nabíjacích staníc a podporu spotrebiteľov na kúpu ekologickejších áut sú však súčasťou dvoch výdavkových balíkov, ktoré demokrati musia pretlačiť cez Senát.



Ako uviedol server BBC, vo štvrtok (30. 9.) budú kongresmani hlasovať o prvom z nich - infraštruktúrnom balíku v hodnote 1,5 bilióna USD. V prípade tohto programu by problémy byť nemali. Avšak druhý v hodnote 3,5 bilióna USD, ktorý sa zameriava najmä na podporu sociálneho zabezpečenia v USA, odmieta každý republikán a problém s ním majú aj niektorí umiernení demokrati. Podľa nich je tento program v súčasnej forme až príliš drahou záležitosťou.