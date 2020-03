Ford plánuje obnoviť produkciu v niektorých závodoch 6. apríla

Detroit 26. marca (TASR) - Americká automobilka Ford Motor plánuje o 10 dní obnoviť produkciu v niektorých závodoch v Severnej Amerike. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť s tým, že predbežne pripravuje ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu vracajúcich sa zamestnancov pred chorobou COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus.



Druhá najväčšia automobilka v USA uviedla, že výrobu by chcela v kľúčových závodoch spustiť 6. apríla. V prípade potreby, podľa vývoja situácie pre nový koronavírus, bude plány upravovať.



Oznámenie Fordu je tak miernou zmenou oproti informácii z predchádzajúcich dní. Ako v utorok (24. 3.) uviedli pre agentúru Reuters zdroje z firmy, "Ford nemieni spustiť výrobu minimálne do 6. apríla a nie je vylúčené, že odstávka sa predĺži aj na ďalšie obdobie."



Americké automobilky, okrem Fordu aj General Motors a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), oznámili 18. marca, že výrobu vo svojich závodoch z dôvodu širenia sa nového koronavírusu pozastavia. Cieľom tohto opatrenia bolo zabrániť rozšíreniu vírusu medzi približne 150.000 zamestnancov.



Automobilový priemysel očakáva, že globálny predaj áut môže tento rok klesnúť o viac než 12 %. Ak sa odhad naplní, bude to väčší prepad, než v období svetovej finančnej krízy v rokoch 2008-2009.