Ford pre nedostatok čipov zníži výrobu populárneho pick-upu F-150

Detroit 4. februára (TASR) - Ford pre nedostatok čipov zníži výrobu svojho najpredávanejšieho pick-upu F-150. Americký koncern to oznámil vo štvrtok.



Nedostatok čipov zasiahol viacero automobiliek. Napríklad General Motors (GM) v stredu (3. 2.) oznámil, že v troch závodoch na budúci týždeň úplne zastaví produkciu a výrobu v ďalšom závode zníži na polovicu. Pre nedostatok čipov boli nútené obmedziť produkciu aj ďalšie automobilky, ako sú Volkswagen, Subaru, Toyota Motor, Nissan Motor a Stellantis.



Ford uviedol, že v týždni od 8. februára bude v závode v Dearborne v Michigane vyrábať len na jednu smenu z troch a na dve smeny z troch v závode v Kansas City v Missouri. Očakáva sa, že produkcia v oboch závodoch by sa mala vrátiť do normálu o týždeň (od 15. 2.).



"Úzko spolupracujeme s dodávateľmi, aby sme vyriešili potenciálne obmedzenia produkcie spojené s globálnym nedostatkom polovodičov a uprednostňujeme kľúčové produkčné linky," uviedla hovorkyňa Fordu.