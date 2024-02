Ford zaznamenal nárast predaja, ale dopyt po elektromobiloch klesol

Detroit 2. februára (TASR) - Americká automobilka Ford zaznamenala v januári 2024 nárast celkového predaja. Ale odbyt jej elektrických vozidiel (EV) sa znížil. Tento segment zápasí s klesajúcim dopytom, keďže elektromobily sú zvyčajne drahšie ako autá so spaľovacími motormi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Celkový predaj automobilky Ford v januári 2024 vzrástol medziročne o 4,3 % na 152.617 vozidiel, k čomu prispelo zvýšenie predaja hybridných vozidiel o 42,7 %. Ale predaj čisto elektrických áut klesol o približne 11 % na 4674 kusov z 5247 kusov v rovnakom období minulého roka.



K spomaleniu dopytu po EV prispeli zvýšené úrokové sadzby, čo znamená vyššie splátky úverov pre kupujúcich. To prinútilo niektorých výrobcov automobilov znížiť produkciu.



Ford v januári oznámil, že zníži výrobu svojho elektrického pickupu F-150 Lightning v závode v Michigane a naopak zvýši výrobu vozidiel Bronco SUV a Ranger so spaľovacími motormi.



Vysoké ceny elektrických vozidiel a obavy z obmedzeného dojazdu týchto áut, najmä vo vidieckych oblastiach v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry nabíjacích staníc, podporili predaj hybridných vozidiel.



Minulý rok generálny riaditeľ Jim Farley uviedol, že spoločnosť plánuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov štvornásobne zvýšiť predaj hybridov.