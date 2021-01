Ford zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles predaja

Detroit 7. januára (TASR) – Americká automobilka Ford zaznamenala vo 4. štvrťroku pokles predaja. Odôvodnila to rozsiahlymi blokádami na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Pandémia zasiahla aj predaj obľúbeného pick-upu F-150. Napriek tomu si tento model udržal pozíciu najpredávanejšieho amerického vozidla. Jeho odbyt však vo 4. štvrťroku klesol o 15,2 % na 198 388 kusov a za celý rok sa znížil o 12,2 % na 787 422 kusov.



Ford je v procese prechodu na vynovenú verziu F-150 v roku 2021.



Celkový predaj automobilov Ford v USA klesol vo 4. štvrťroku 2020 o 9,8 % na 542 749 vozidiel. A za celý minulý rok sa znížil o 15,6 % na 2 milióny áut.



Ford zverejnil svoje výsledky v stredu večer, deň po tom, ako ďalšie veľké automobilky, ako sú General Motors, Fiat Chrysler a iné, informovali o celoročnom predaji.



Podľa decembrového odhadu spoločnosti Cox Automotive sa predaj automobilov v USA vlani znížil o 15,3 % na 14,4 milióna vozidiel. To by znamenalo, že minulý rok bol najhorší rok pre toto odvetvie od roku 2012.



Napriek celoročnému poklesu predaja áut, analytikov povzbudilo oživenie dopytu v druhej polovici roka 2020 po tom, ako americký trh s autami počas jarných blokád takmer úplne zamrzol.



Pandémia na jednej strane spôsobila nárast nezamestnanosti, ale iní spotrebitelia majú pre ňu zase viac hotovosti na autá a ďalšie drahšie položky v dôsledku menších výdavkov na cestovanie a ďalší tovar.