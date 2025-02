Foxconn navrhol Honde vytvorenie partnerstva

Tchaj-pej 21. februára (TASR) - Taiwanský technologický gigant Foxconn navrhol japonskej automobilke Honda Motor partnerstvo s cieľom vytvoriť rámec, ktorý by zahŕňal aj konkurenčné automobilky Nissan Motor a Mitsubishi Motors. Uviedli to v piatok noviny Nikkei. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predseda spoločnosti Foxconn začiatkom tohto mesiaca tiež uviedol, že po stroskotaní rokovaní o fúzii medzi Nissanom a Hondou je otvorený kúpe podielu francúzskej automobilky Renault v japonskom Nissane.



Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete, ktorý vyrába zariadenia pre veľké technologické spoločnosti, vrátane iPhonov pre Apple, sa snaží o diverzifikáciu podnikania. Chce preniknúť do ďalších oblastí, od elektrických vozidiel po polovodiče a servery.



Nissan sa ocitol na križovatke po tom, ako jeho rokovania s väčším rivalom Honda o vytvorení štvrtého najväčšieho svetového výrobcu automobilov na svete, stroskotali. Skomplikovali ich prehlbujúce sa rozdiely.



Agentúra Moody's v piatok znížila úverový rating Nissanu na Ba1, čo je kategória s vysokým úverovým rizikom, ktorá sa často označuje za neinvestičnú. Reagovala tak na oznámenie o zrušení plánov na fúziu s Hondou.



Hospodárske noviny Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou v piatok uviedli, že skupina vysokopostavených japonských politikov navrhuje, aby americká Tesla investovala do Nissanu. Mohla by tak využiť nedostatočne vyťažené americké továrne Nissanu na rozšírenie domácej výroby v čase hrozby ciel na dovoz do USA.



Americké závody Nissanu v Tennessee a Mississippi majú kombinovanú kapacitu 1 milión vozidiel, no v roku 2024 vyrobili iba 525.000 kusov. Investícia Tesly by pomohla zvýšiť výrobu, napísali FT.