General Motors vo 4. štvrťroku zaúčtuje veľké odpisy v Číne

Detroit 4. decembra (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) v stredu oznámila, že vo 4. štvrťroku 2024 zaúčtuje odpisy vo výške viac ako 5 miliárd USD (4,76 miliardy eur) v súvislosti so slabými výsledkami čínskej divízie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Automobilka spresnila, že v dôsledku silnej konkurencie v Číne zaknihovala odpisy z hodnoty spoločného podniku s čínskym štátnym SAIC Motor po tom, čo zistila, že pokles jeho hodnoty nebol dočasný. GM a SAIC majú rovnaký podiel vo výške 50 % v spoločnom podniku.



GM, kedysi dominantný hráč v Číne, sa dva roky snaží oživiť svoje upadajúce podnikanie na najväčšom automobilovom trhu na svete prílevom nových modelov. Podiel automobilky na čínskom trhu však klesol. Po rokoch stabilných ziskov zaznamenal GM v Číne za prvých deväť mesiacoch tohto roka stratu.



Generálna riaditeľka GM Mary Barraová v októbri uviedla, že automobilka v aktuálnom 4. štvrťroku podnikne kroky, aby bol podnik udržateľný a ziskový. "Prevádzkové prostredie v Číne je náročné a s naším partnerom je potrebné vykonať ešte viac tvrdej práce," vyhlásila.



Väčšina zahraničných výrobcov automobilov, od Volkswagenu cez Toyotu až po Teslu, zápasí so spomalením alebo poklesom predaja v Číne, kde spotrebitelia uprednostňujú domáce značky, ktoré boli kedysi považované za menejcenné ako väčšie globálne značky.



Tradiční výrobcovia automobilov neudržali krok s rýchlym prechodom krajiny na elektrické a plug-in hybridné vozidlá. Čínske značky zároveň dosiahli veľký pokrok v technologických funkciách a často sú ich ceny výrazne nižšie ako v prípade zahraničnej konkurencie.



GM však plánuje pokračovať v Číne. Automobilka v júli zverejnila plány na reštrukturalizáciu podnikania, čo je proces, ktorý často vedie k redukcii tovární, modelov a pracovných miest. Spoločnosť tiež zmenila svoje vedenie v Číne.



GM sa už stiahol z mnohých zámorských trhov vrátane Európy, Indie, Austrálie a častí juhovýchodnej Ázie. Ústup z Číny by ďalej zmenšil globálnu prítomnosť spoločnosti a ponechal by ju tak viac závislú od domáceho trhu v Severnej Amerike, ktorý je hlavným zdrojom jeho zisku.



(1 EUR = 1,0512 USD)