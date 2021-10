General Motors hlási veľký pokles predaja pre problémy s polovodičmi

Detroit 1. októbra (TASR) - Americký automobilový koncern General Motors (GM) oznámil v piatok prudký pokles predaja v USA v 3. štvrťroku, pretože globálna kríza v dodávkach polovodičov brzdí jeho produkciu, zatiaľ čo dopyt po autách rastie.



Automobilka označila svoje zásoby automobilov za „rekordne nízke“ po mesiacoch obmedzených dodávok polovodičov, ktoré mali za následok výpadky vo výrobe.



GM predal za tri mesiace do konca septembra 2021 na domácom trhu v USA 446.997 vozidiel, čo je takmer o tretinu menej ako v rovnakom období pred rokom.



Po väčšinu z uplynulého štvrťroku čelil problémom s dodávkami čipov, ktoré zhoršil nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 v Malajzii, ktorá je kľúčová z hľadiska výroby polovodičov pre automobilový priemysel.



Steve Carlisle, výkonný viceprezident severoamerickej divízie GM North America, však uviedol, že problémy s čipmi sa „zlepšujú“ a on sám sa „teší na stabilnejšie prevádzkové prostredie počas jesene“.



Jedným z dôsledkov problémov s dodávkami komponentov sú rastúce ceny vozidiel. Tie však môžu pomôcť výrobcom čiastočne vyrovnať slabšie tržby pre nižší odbyt.



V 3. štvrťroku 2021 dosiahli priemerné ceny automobilov GM 47.467 USD (40.919,84 eura), čo predstavuje nárast takmer o 32 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2018.



„Aj keď zásobovanie v ostatných mesiacoch obmedzuje predaj, základné podmienky dopytu zostávajú naďalej silné, a to vďaka veľkému počtu nových pracovných miest, rastúcemu dopyt po vozidlách a obrovským úsporám, ktoré si mnohé domácnosti nahromadili počas pandémie,“ uviedla hlavná ekonómka GM Elaine Buckbergová. Podľa vlastných slov očakáva, že GM naďalej rýchlo predá každé vozidlo, ktoré vyrobí.



(1 EUR = 1,1600 USD)