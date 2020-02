Gneral Motors opúšťa Austráliu aj Nový Zéland a Thajsko

Detroit 17. februára (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) oznámila, že do konca tohto roka opustí nielen Austráliu, ale aj Nový Zéland a Thajsko, keďže pokračuje v sťahovaní sa z trhov so slabým výkonom. Plánuje sústrediť svoje zdroje na nové technológie, ako sú elektrické a autonómne vozidlá.



Najväčší výrobca áut v USA uviedol, že v súvislosti s nákladmi na odchod z týchto trhov si zaúčtuje poplatky vo výške 1,1 miliardy USD (1,01 miliardy eur), väčšinou v 1. štvrťroku. Z toho 300 miliónov USD predstavuje hotovosť.



Spoločnosť pošle do dôchodku austrálsku značku Holden, stiahne značku Chevrolet z Thajska a predá tam svoju továreň v Rayongu čínskej spoločnosti Great Wall Motor.



Generálna riaditeľka Mary Barraová tak pokračuje v zmenšovaní automobilky s cieľom dostať ju na úroveň, keď bude takmer všetky svoje zisky generovať v USA a v Číne.



GM sa rozhodol staviť všetko na zníženie svojej prítomnosti vo svete a na investície do technológií namiesto toho, aby "utápal" peniaze v pokusoch o zafixovanie jadra svojho podnikania.



Redukcia je súčasťou dlhodobej stratégie GM. V roku 2015 automobilka stiahla z Európy značku Chevrolet a v tom istom roku opustila Rusko. V roku 2017 predala nemeckú dcéru Opel a britskú značku Vauxhall francúzskej spoločnosti Peugeot PSA.



GM tiež ukončí svoje predajné, dizajnérske a strojárske aktivity v Austrálii a na Novom Zélande a zruší značku Holden do roku 2021.



Kým v zámorí GM svoje aktivity ukončuje, doma nalieva peniaze do elektrických vozidiel v snahe dobehnúť spoločnosť Tesla. GM tiež investoval niekoľko miliárd do vývoja autonómnych vozidiel, na ktorom spolupracuje s firmou Cruise LLC, ktorú kúpil v roku 2016.



(1 EUR = 1,0842 USD)