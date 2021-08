Automobilka GM zvoláva ďalšie modely Chevrolet, problém je v batériách

New York 22. augusta (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) rozšírila zvolávanie svojho elektrického modelu Chevrolet Bolt na kontrolu pre riziko požiaru batérií. To zvýši jej náklady na opravu týchto vozidiel zhruba o 1 miliardu USD (856,82 milióna eur).



Spoločnosť GM najnovšie zvoláva do servisov vozidlá Bolt vyrobené od roku 2019 po oznámení z 23. júla, ktoré sa vzťahovalo na autá vyrobené v rokoch 2017-2019.



Zvolávanie sa bude týkať dvoch výrobných chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť v batériách a za "výnimočných okolností" môžu spôsobiť požiar, uviedol koncern v tlačovej správe.



Najnovšie opatrenia zvýšia náklady GM, ktoré už pri predchádzajúcom zvolávaním modelov Bolt dosiahli 812 miliónov USD. Koncern GM uviedol, že bude požadovať náhradu škody od dodávateľa batérií LG.



Automobilka podľa svojho vyhlásenia zistila výrobné chyby v určitých článkoch batérie vyrobených v továrňach LG mimo kórejského závodu Ochang. "GM a LG pracujú na odstránení príčin týchto chýb." dodala.



Najnovšie zvolávanie sa týka približne 73.000 automobilov predaných v USA a Kanade. To je o niečo viac ako 69.000 áut zvolávaných v júli.



Automobilka dodala, že chybné batérie nahradí novými, čo ju bude stáť približne 1 miliardu USD. A povedala majiteľom, že kým nedostanú náhradné vozidlo, mali by svoje auto zaparkovať vonku, mimo budov, nenabíjať autobatérie cez noc, vyhýbať sa nabíjaniu nad 90 % a nenechať batérie úplne vybiť.



(1 EUR = 1,1671 USD)