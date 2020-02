Honda Motor oznámila za 3. kvartál pokles zisku o 31 %

Tokio 7. februára (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor v piatok uviedla, že jej čistý zisk za 3. štvrťrok 2019/2020 klesol o 31 %. Dôvodom bolo zníženie predaja áut vo svete a najmä na domácom trhu v Japonsku.



Čistý zisk Hondy za tri mesiace do konca decembra klesol na 116,43 miliardy jenov (963,27 milióna eur) zo 168,24 miliardy JPY v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorých oslovila spoločnosť FactSet. Tí Honde predpovedali zisk 135,95 miliardy JPY.



Zisk na akciu dosiahol 66,37 JPY, čo bolo menej ako 95,61 JPY/akcia rok predtým.



Prevádzkový zisk sa tiež znížil, a to o 2,1 % na 166,6 miliardy JPY.



Tržby automobilky v 3. štvrťroku klesli o 5,7 % na 3,75 bilióna JPY z 3,97 bilióna JPY pred rokom, ale boli vyššie ako 3,68 biliónov JPY, ktoré očakávali analytici.



Tržby divízie motocyklov pritom vzrástli o 2,7 %, ale v prípade áut klesli o 10 %.



Z geografického hľadiska zaznamenala japonská automobilka najstrmší pokles príjmov na domácom trhu, a to o 19 %. Aj jej tržby v ostatných regiónoch sa znížili, čiastočne aj v dôsledku nepriaznivých menových kurzov.



Napriek slabým výsledkom zvýšila spoločnosť Honda Motor prognózu výnosov a čistého zisku za celý rok, ktorý sa končí 31. marca 2020.



Honda uviedla, že vo svojich výsledkoch zatiaľ nezohľadnila vplyv koronavírusu. Očakáva, že jej príjmy klesnú o 4,6 %, čo je menej ako v predchádzajúcej predpovedi, keď počítala s ich znížením o 5,3 %. Aj odhad poklesu čistého zisku upravila na 2,5 % z pôvodných 5,8 %.



(1 EUR = 120,87 JPY)