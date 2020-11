Honda zaznamenala v 2. kvartáli nárast zisku

Tokio 6. novembra (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor v piatok zlepšila svoj výhľad príjmov v súčasnom finančnom roku 2020/21 vďaka oživeniu predaja vozidiel v Číne a v USA.



Honda zvýšila prognózu svojho prevádzkového zisku za rok do 31. marca 2021 na 420 miliárd jenov (3,42 miliardy eur) z 200 miliárd JPY odhadovaných v auguste. A odhad čistého zisku na 390 miliárd JPY zo 165 miliárd JPY pred tromi mesiacmi. Zvýšila tiež výhľad tržieb na 13,05 bilióna JPY z predchádzajúcich 12,8 bilióna JPY aj napriek pretrvávajúcej neistote spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.



Za obdobie júl až september, čo bol 2. kvartál finančného roka 2020/21, vykázala Honda prevádzkový zisk 283 miliárd JPY. To bol nárast o 28,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tržby Hondy pritom klesli o 2,1 % na 3,65 bilióna JPY.



Čistý zisk automobilky v 2. kvartáli vzrástol o 22,6 % na 240,9 miliardy JPY.



Honda očakáva tiež, že za celý obchodný rok predá 4,6 milióna automobilov namiesto 4,5 milióna v predchádzajúcej predpovedi. To však bude stále menej ako 4,79 milióna predaných v minulom obchodnom roku.



(1 EUR = 122,86 JPY)