Hyundai a Kia už nerokujú s Apple o spoločnom projekte autonómnych áut

Soul 8. februára (TASR) – Juhokórejská automobilka Hyundai a jej dcérska spoločnosť Kia v pondelok oznámili, že nerokujú s americkým koncernom Apple o spoločnom projekte výroby autonómnych vozidiel. V reakcii na túto správu ich akcie klesli.



Oznámenie prišlo asi mesiac po tom, ako kórejská televízia informovala, že výrobca telefónov iPhone oslovil spoločnosť Hyundai s cieľom prediskutovať potenciálne partnerstvo pri vývoji elektrických vozidiel a batérií pre tieto vozidlá.



Koncom minulého týždňa sa objavili špekulácie, že by mohli vyrábať automobily v americkom štáte Georgia. V pondelok však spoločnosti Hyundai a Kia v správach pre regulačné úrady uviedli, že „s Apple nerokujú o vývoji autonómneho elektrického vozidla“. Obe automobilky dodali, že o takýchto projektoch hovorili s viacerými firmami, rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Hyundai spresnil, že rozhovory s Apple boli v „počiatočnom štádiu“.



Akcie Kia, ktorá bola lokálnymi médiami označovaná za pravdepodobného partnera Apple, v pondelok v Soule klesli o 14,98 % a akcie Hyundai o 6,21 %.



V uplynulých rokoch vzrástol záujem spotrebiteľov o ekologické vozidlá, pričom americký výrobca elektromobilov Tesla sa do veľkej miery ujal vedenia v tomto odvetví.



Projekt spoločnosti Apple Titan sa venuje technológii autonómneho riadenia, ale o koncerne je známe, že informácie o svojich projektoch tají.



Hyundai, najväčší juhokórejský výrobca automobilov, už uviedol na trh plne elektrické autá vrátane modelov Ioniq a Kona Electric, pretože sa snaží získať podiel na tomto rýchlo rastúcom trhu. Apple však nikdy nepriznal rozhovory s Hyundai, a to aj napriek niekoľkým správam, ktoré tvrdili, že boli blízko k dohode.