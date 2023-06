Hyundai Motor bude vo veľkom investovať do rozvoja elektromobility

Soul 20. júna (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor chce do roku 2032 investovať až 109,4 bilióna wonov (77,8 miliardy eur) do vývoja a výroby elektrických áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



V rámci investičného plánu chce automobilka vyčleniť 47,4 bilióna KRW na aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Investície do výrobných zariadení majú predstavovať 47,1 bilióna KRW. Ďalších 14,9 bilióna KRW plánuje Hyundai nasmerovať do strategických investícií.



Hyundai očakáva, že do roku 2030 budú viac ako 50 % jeho predajov v Južnej Kórei, Spojených štátoch a Európe tvoriť autá poháňané batériami.



(1 EUR = 1 400,93 KRW)