Jaguar Land Rover obnoví výrobu po kybernetickom útoku
Automobilka predstavila tiež plány na novú schému financovania pre dodávateľov, ktorí zápasia s problémami po hekerskom útoku.
Autor TASR
Londýn 7. októbra (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) oznámila, že v stredu (8. 10.) začne s obnovou výroby v britských závodoch po rozsiahlom kybernetickom útoku koncom augusta. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Automobilka predstavila tiež plány na novú schému financovania pre dodávateľov, ktorí zápasia s problémami po hekerskom útoku.
Automobilová skupina spresnila, že v stredu obnoví prevádzku v závode na výrobu motorov vo Wolverhamptone, v centre na montáž batérií v Coleshille v Birminghame a tiež prevádzku v lisovniach v Castle Bromwichi, Halewoode v Merseyside a Solihulle, spolu s kľúčovými oblasťami jej závodu na výrobu vozidiel v Solihulle, ako sú karosáreň, lakovňa a logistické centrum, ktoré dodávajú diely do globálnych výrobných závodov skupiny.
JLR ďalej uviedla, že koncom tohto týždňa bude „tesne nasledovať“ obnova výroby vozidiel v Nitre na Slovensku, ako aj spustenie výrobných liniek Range Rover a Range Rover Sport v závode v Solihulle.
„Tento týždeň predstavuje dôležitý moment pre JLR a všetky zainteresované strany, pretože po kybernetickom incidente opäť obnovujeme našu výrobnú prevádzku,“ vyhlásil Adrian Mardell, generálny riaditeľ JLR. JLR dodala, že bude priebežne informovať o ďalších krokoch svojho „kontrolovaného reštartu“.
Skupina zastavila všetku výrobu začiatkom septembra po tom, ako sa stala terčom hekerských útokov.
Odborníci varovali, že zastavenie výroby by mohlo zasiahnuť hospodársky výsledok skupiny sumou približne o 120 miliónov libier (138 miliónov eur), pričom vychádzali z predpokladu, že firma denne vyrobí približne 1000 áut.
Odstávka zasiahla aj dodávateľov, čo vyvolalo obavy, že malé firmy vyrábajúce diely pre automobilového giganta by mohli bez finančnej podpory skolabovať.
JLR má najväčší dodávateľský reťazec v britskom automobilovom sektore, ktorý zamestnáva približne 120.000 ľudí a tvoria ho prevažne malé a stredné podniky.
Vláda nedávno oznámila, že poskytne JLR záruku na úver vo výške 1,5 miliardy GBP, aby dodávateľom poskytla určitú istotu v oblasti platieb a pomohla posilniť hotovostné rezervy JLR. Podľa automobilky tento balík podpory zabezpečí, aby dodávatelia boli platení oveľa rýchlejšie ako za bežných platobných podmienok.
JLR neskôr v utorok zverejní aj výsledky za 2. štvrťrok.
(1 EUR = 0,8695 GBP)
