Japonský Nissan vyvíja vozidlá s technológiou autonómneho riadenia
Autor TASR
Tokio 22. septembra (TASR) - Japonský výrobca automobilov Nissan vyvíja vozidlá s technológiou autonómneho riadenia v snahe oživiť svoje podnikanie, keďže zápasí s problémami. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Nissan vykázal za obdobie apríl až jún 2025 (1. štvrťrok 2025/2026) opäť stratu po strate v predchádzajúcom fiškálnom roku do konca marca 2025. Pod vedením nového generálneho riaditeľa Ivana Espinosu sa teraz usiluje o oživenie. Kľúčovou súčasťou jeho snáh je obnova modelového radu, ale rovnako dôležité je aj opätovné získanie zákazníkov, ktorí požadujú špičkové technológie.
Vďaka partnerstvu s Wayve Technologies, britským startupom zameraným na umelú inteligenciu (AI), sa Nissan pripravuje na uvedenie najnovšej generácie svojho asistenčného systému vodiča ProPilot počas fiškálneho roka 2027/2028.
Pri nedávnej ukážke technológie vyvinutej britskou spoločnosťou Wayve, sedan Nissan Ariya vybavený 11 kamerami, piatimi radarmi a senzorom novej generácie s názvom LiDAR prešiel centrom Tokia, brzdil pred červenou, ako aj pred chodcami a inými autami na križovatkách. Japonská automobilka tvrdí, že najpokročilejšia verzia jej asistenčnej technológie vodiča bude na rovnakej úrovni ako systém plne autonómneho riadenia (FSD) od Tesly, ktorý napriek svojmu názvu vyžaduje ľudský dohľad a zásah.
Hoci oba systémy stále predstavujú autonómiu úrovne 2, čo znamená, že osoba musí byť vždy pripravená prevziať riadenie, ProPilot predstavuje pre Nissan šancu uspieť v súťaži s americkým gigantom Tesla v pretekoch o výrobu autonómnych áut.
Zatiaľ čo predchádzajúce verzie systému ProPilot od spoločnosti Nissan boli schopné navigácie po diaľniciach, ďalšia verzia bude vďaka softvéru vyvinutému spoločnosťou Wayve schopná zvládnuť zložité mestské ulice s použitím menšieho počtu kamier a monitorov.
Trh s autonómnymi vozidlami sa však rýchlo zapĺňa. Podľa odhadu spoločnosti IndustryARC dosiahne do roku 2030 hodnotu 2 bilióny USD (1,7 bilióna eur) vďaka pokroku v oblasti umelej inteligencie, senzorových technológií a možností spracovania údajov.
Na technológii autonómneho riadenia pracujú aj ďalší výrobcovia vrátane Toyoty, Hondy, General Motors a Mercedes-Benz, ako aj spoločnosti mimo automobilového priemyslu, ako napríklad Amazon a jeho dcérska spoločnosť Zoox.
Japonskí výrobcovia automobilov však zaostávajú za čínskymi. Technológia robotaxi je v Číne oveľa pokročilejšia a v pilotných programoch v mestách ako Peking a Šanghaj sa rozšírila o možnosti autonómneho riadenia úrovne 4.
Niektoré čínske spoločnosti už ponúkajú služby bezpilotnej jazdy a expandujú do zahraničia, najmä na Blízky východ. Kľúčoví hráči, ako napríklad Apollo Go od spoločnosti Baidu a Pony.ai, stoja na čele vývoja, podporovaného vládnymi investíciami a regulačnými snahami, čím sa Čína dostáva do popredia globálneho trhu s robotaxíkmi.
(1 EUR = 1,1736 USD)
