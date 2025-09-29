< sekcia Ekonomika
Jaguar Land Rover spustí v najbližších dňoch časti svojej výroby
Výrobu automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta.
Autor TASR
Nitra 29. septembra (TASR) - Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v najbližších dňoch opäť spustí niektoré časti svojej výroby. Vedenie spoločnosti o tom v pondelok informovalo svojich predajcov a dodávateľov.
Podľa slov manažérky komunikácie JLR Slovakia Kataríny Chlebovej tímy automobilky pracujú nepretržite v úzkej spolupráci s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, s britským Národným centrom kybernetickej bezpečnosti a s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby zabezpečili bezpečný a spoľahlivý reštart.
Základné kroky obnovy sú podľa Chlebovej naštartované. Vo štvrtok 25. septembra potvrdila, že časť digitálnej infraštruktúry automobilky je opäť v prevádzke. Spoločnosť výrazne zvýšila kapacitu spracovania fakturácií, globálny logistický centrálny sklad náhradných dielov, ktorý zásobuje distribučné centrá maloobchodných partnerov automobilky vo Veľkej Británii aj po celom svete, sa postupne vracia k plnej prevádzke. Finančný systém, ktorý JLR používa na spracovanie veľkoobchodného predaja vozidiel, bol opäť uvedený do prevádzky.
Výrobu automobilky JLR narušil rozsiahly kybernetický útok 31. augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd. Výrobu plánuje obnoviť od začiatku októbra.
