Kia plánuje v Thajsku závod na výrobu elektrických áut

Bangkok 5. marca (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia rokuje s thajskou vládou o výstavbe závodu na výrobu elektrických áut. Uviedli to v utorok vládne zdroje. Záujem o Thajsko zo strany automobiliek rastie, keďže krajina na juhovýchode Ázie je najväčším výrobcom áut v regióne a chce túto pozíciu docieliť aj v oblasti elektromobilov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rokovania sa momentálne zameriavajú na stimuly, ktoré by thajská vláda mohla juhokórejskej automobilke ponúknuť, dodali zdroje, ktoré si však neželali byť menované. Kia ani Thajská rada pre investície sa k informácii nevyjadrili.



Thajsko je už teraz najväčším výrobcom aj vývozcom áut v oblasti, vláda však prišla s investíciami, daňovými úľavami a inými opatreniami s cieľom dostať sa na prvé miesto aj v produkcii elektrických vozidiel. Okrem Kie Thajsko separátne rokuje s automobilkou Tesla o novom závode, ktorý by zahrnoval výrobu elektromobilov aj batérií.



Cieľom thajskej vlády je pretransformovať približne 30 % svojej ročnej automobilovej produkcie do konca tohto desaťročia na elektrické vozidlá. V Thajsku sa v súčasnosti ročne vyrába 2,5 milióna áut.