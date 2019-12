Koncerny PSA a FCA čoskoro oficiálne ohlásia fúziu

Paríž/Rím 17. decembra (TASR) - Automobilové skupiny PSA a Fiat Chrysler (FCA) podľa zdrojov z odvetvia čoskoro oficiálne oznámia fúziu. Tým sa majú uzavrieť týždne trvajúce rokovania oboch koncernov.



Dozorná rada francúzskeho koncernu v utorok schválila dohodu o fúzii s taliansko-americkou skupinou FCA, uviedla v utorok večer agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Francúzsky štát, ktorý je akcionárom PSA, už signalizoval, že podporí zlúčenie, ktoré vytvorí veľkého hráča v odvetví.



Po oficiálnom oznámení budú musieť fúziu ešte schváliť protimonopolné úrady. Oba koncerny sa koncom októbra dohodli na tom, že budú rokovať o fúzii, ktorá by vytvorila štvrtú najväčšiu automobilku na svete.



Nový koncern by mal ročne vyrobiť 8,7 milióna vozidiel. Z hľadiska produkcie sú väčšími automobilkami len Volkswagen, Toyota a aliancia Renault-Nissan.