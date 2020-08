Koronavírus znížil polročný zisk čínskej automobilky Geely

Šanghaj 17. augusta (TASR) – Čínska automobilka Geely Automobile Holdings zaznamenala za 1. polrok tohto roka pokles zisku o viac než 40 %. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý obmedzil predaj áut na najväčšom automobilovom trhu sveta.



Firma Geely, ktorá je vďaka investíciám do švédskej spoločnosti Volvo a nemeckého Daimleru svetovo najvýznamnejšia čínska automobilka, zaznamenala v období od januára do konca júna zisk 2,3 miliardy jüanov (280,15 milióna eur). Medziročne to predstavuje pokles o 43 %.



Tržby klesli o 23 % na 36,82 miliardy jüanov, dodala spoločnosť. Iba mierne tak zaostala za odhadmi analytikov, ktorí očakávali pokles tržieb na 36,89 miliardy jüanov.



Automobilka zároveň zhoršila svoju celoročnú prognózu predaja oproti pôvodnej zo začiatku roka o 6 % potom, ako za 1. polrok predala o takmer pätinu vozidiel menej. Za šesť mesiacov predala 530.446 áut, o 19 % menej než v rovnakom období minulého roka.



V dôsledku tohto vývoja Geely teraz predpokladá, že za celý rok predá približne 1,32 milióna vozidiel, zatiaľ čo v roku 2019 predaj dosiahol 1,36 milióna áut. V januári očakávala tohtoročný predaj na úrovni 1,4 milióna vozidiel.