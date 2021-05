Lamborghini predstavilo plán elektrifikácie v hodnote 1,5 miliardy eur

Miláno 18. mája (TASR) - Taliansky výrobca športových áut Lamborghini v utorok predstavil plán elektrifikácie v hodnote 1,5 miliardy eur. Pripojil sa tak ku globálnemu odklonu od fosílnych palív. Ikonická značka však riskuje, že vyvolá pobúrenie medzi fanúšikmi a motoristickými nadšencami.



Spoločnosť, ktorú vlastní Audi, čo je divízia koncernu Volkswagen, uviedla, že prvé hybridné autá uvedie na trh v roku 2023, pričom do konca roka 2024 budú všetky jej modely elektrifikované. Lamborghini však počíta s uvedením prvého čistého elektromobilu až v druhej polovici tohto desaťročia.



Tento plán je nevyhnutnosťou v kontexte "radikálnej zmeny sveta," uviedol šéf talianskej automobilky Stephan Winkelmann. "Chceme k tomu prispieť tým, že budeme pokračovať v znižovaní ekologickej záťaže." Dodal, že táto investícia do elektrifikácie je najväčšou investíciou v histórii spoločnosti. Do roku 2025 by automobilka podľa Winkelmanna mala znížiť uhlíkové emisie o polovicu.



Globálny trend smerom k elektrifikácii je pre producentov športových áut komplikovanejší než pre automobilky vyrábajúce vozidlá pre masový trh. Ich bohatí zákazníci totiž vo väčšine preferujú spaľovacie motory.