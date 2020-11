Mazda vykázala za 2. štvrťrok stratu

Tokio 9. novembra (TASR) - Japonská automobilka Mazda vykázala za 2. štvrťrok svojho finančného roka 2020/2021 stratu. Ale menšiu ako v predchádzajúcom kvartáli, keď ju tvrdo zasiahli blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Automobilka oznámila, že za tri mesiace do konca septembra 2020 zaznamenala prevádzkovú stratu 7,59 miliardy jenov (61,88 milióna eur).



V rovnakom období minulého roka mala automobilka zisk 18,9 miliardy JPY. Ale jej strata v 1. štvrťroku (apríl-jún) bola oveľa vyššia, a to 45,3 miliardy JPY. To bol jej najhorší výsledok za 11 rokov.



Mazde sa v 2. štvrťroku podarilo znížiť stratu vďaka oživeniu predaja v Severnej Amerike, ktorá je jej najväčším trhom. Jej odbyt tam stúpol o 1 % oproti predchádzajúcemu roku.



Piata najväčšia automobilka v Japonsku ponechala bez zmeny svoju prognózu pre súčasný finančný rok do 31. marca 2021. Naďalej tak očakáva prevádzkovú stratu 40 miliárd JPY. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, jej predpovedajú väčšiu stratu, v priemere 53,3 miliardy JPY.



Výrobca crossoveru SUV CX-5 a sedanu Mazda3 ponechal aj celoročnú predpoveď globálneho predaja vozidiel bez zmeny a očakáva jeho pokles o 8,5 % na 1,3 milióna kusov, čo bude najmenej za ostatných sedem rokov.



(1 EUR = 122,66 USD)