Problém s airbagmi: Mercedes-Benz zvoláva do servisov 223.000 dodávok

Stuttgart 21. júla (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz zvoláva po celom svete do servisov približne 223.000 dodávok. Dôvodom sú chybné airbagy od spoločnosti Takata. Uvádza sa to v oznámení, ktoré zverejnil nemecký spolkový úrad pre motorovú dopravu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Zvolávanie sa týka modelov Viano a Vito vyrobených medzi decembrom 2002 a februárom 2006. Len v Nemecku jazdí po cestách 60.245 týchto vozidiel.



Hovorkyňa spoločnosti Mercedes-Benz uviedla, že niektoré vozidlá môžu byť vybavené modulmi od japonskej spoločnosti Takata, ktoré v prípade nehody nefungujú správne. Pri aktivácii sa môžu roztrhnúť, čo vedie k vystreleniu kovových fragmentov do interiéru vozidla a spôsobiť tak vážne zranenia alebo aj smrť, podobne ako šrapnely z granátov.



Dotknutí majitelia vozidiel budú písomne informovaní prostredníctvom siete predajcov spoločnosti, uviedla hovorkyňa. Spoločnosť Mercedes-Benz airbagy bezplatne skontroluje a v prípade potreby ich vymení.