Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v auguste opäť zhoršila

Mníchov 4. septembra (TASR) - Podnikateľská klíma v nemeckom automobilovom priemysle sa v auguste opäť zhoršila, najmä v dôsledku pesimistických očakávaní do nasledujúcich mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.



Index dôvery podľa inštitútu Ifo v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 6,2 bodu na úroveň -24,7 bodu. Hodnota indexu sa znížila štvrtý mesiac po sebe. Za poklesom nálady sú najmä extrémne pesimistické očakávania podnikov na nasledujúcich šesť mesiacov, uviedla analytička mníchovského inštitútu Anita Wölflová.



Vedľajší index výhľadu do budúcnosti klesol na -40,5 bodu z júlových -29,5 bodu. "Podniky v nemeckom automobilovom priemysle trpia nedostatkom nových objednávok, najmä zo zahraničia. To sa teraz odráža aj v personálnom plánovaní," dodala Wölflová.