Nemeckí opoziční Zelení kritizujú Merza za postoj k elektromobilite

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Zatiaľ čo elektrické vozidlá na celom svete naberajú na obrátkach, nemeckí výrobcovia prešľapujú na mieste, uviedla Drögeová.

Autor TASR
Berlín 7. októbra (TASR) - Kancelár Friedrich Merz svojimi spiatočníckymi vyjadreniami o elektromobilite brzdí rozvoj automobilového odvetvia v Nemecku, vyhlásila v utorok líderka opozičnej strany Zelených v nemeckom parlamente Katharina Drögeová. Reagovala tým na Merzovo vyjadrenie z pondelka (6. 10.), v ktorom opäť vyzval na zrušenie plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom v EÚ po roku 2035. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Zatiaľ čo elektrické vozidlá na celom svete naberajú na obrátkach, nemeckí výrobcovia prešľapujú na mieste,“ uviedla Drögeová v rozhovore pre DPA. Dopyt po elektromobiloch v Nemecku trvalo rastie a krajina potrebuje programy, vďaka ktorým si ich budú môcť dovoliť aj ľudia s nižšími príjmami, pokračovala šéfka parlamentnej frakcie Zelených v Spolkovom sneme (Bundestag). Za kľúčové označila aj zrýchlenie tempa nabíjacej infraštruktúry, osobitne na vidieku.
.

