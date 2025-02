Nissan a Honda oficiálne ukončili rokovania o fúzii

Tokio 13. februára (TASR) - Japonské automobilky Nissan a Honda ukončili rokovania o fúzii, ktoré viedli od decembra minulého roka. Rozhodnutie potvrdili vo štvrtok obe zúčastnené strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nissan aj Honda bojujú s rastúcou konkurenciou čínskych výrobcov. Fúzia v hodnote 60 miliárd dolárov (57,86 miliardy eur) by vytvorila štvrtú najväčšiu automobilovú spoločnosť na svete z hľadiska predaja po Toyote, Volkswagene a Hyundai. Firmy v spoločnom vyhlásení uviedli, že sa dohodli na ukončení memoranda o porozumení (MOU), ktoré podpísali 23. decembra s cieľom zvážiť integráciu oboch spoločností.



Vedenie koncernu Honda v decembri zdôraznilo, že sa neusiluje o záchranu spoločnosti Nissan, ktorá minulý rok oznámila zrušenie tisícov pracovných miest po tom, ako vykázala 93-percentný prepad čistého zisku za prvý polrok. Japonské médiá minulý týždeň informovali, že rozhovory stroskotali po tom, čo Honda navrhla, že Nissan prevezme ako svoju dcérsku spoločnosť. Tým spochybnila pôvodný plán, ktorým bolo integrovať obe firmy v rámci novej holdingovej štruktúry.



V spoločnom vyhlásení to automobilky potvrdili, pričom uviedli, že Honda "navrhla zmenu štruktúry z vytvorenia spoločnej holdingovej spoločnosti na štruktúru, v ktorej by Honda bola materskou spoločnosťou a Nissan dcérskou spoločnosťou, prostredníctvom výmeny akcií". Vzhľadom na tieto skutočnosti obe firmy dospeli k záveru, že bude "najvhodnejšie ukončiť diskusie a ukončiť memorandum o porozumení", uvádza sa vo vyhlásení. Firmy zároveň vyjadrili odhodlanie ďalej "spolupracovať v rámci strategického partnerstva zameraného na éru inteligentných a elektrifikovaných vozidiel".



(1 EUR = 1,037 USD)











