Nissan obmedzí svoje pôsobenie na európskom trhu

Tokio 1. januára (TASR) – Japonská automobilka Nissan plánuje ďalšie obmedzenie svojho pôsobenia na európskom trhu a presunutie predaja a výroby svojich áut pod kontrolu partnera v aliancii Renault. Uviedla to v piatok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na japonský denník Jomiuri.



V rámci plánu reštrukturalizácie, ktorý je presným opakom expanzie firmy realizovanej v období, keď na jej čele stál Carlos Ghosn, Nissan minimalizuje svoje distribučné kanály v 30 krajinách, najmä vo východnej Európe. Okrem toho plánuje zatvoriť svoj závod v španielskom meste Ávila, ktorý by mal slúžiť ako sklad.



Japonská firma, ktorá očakáva za súčasný obchodný rok rekordnú stratu, sa postupne sťahuje z Európy a do budúcnosti sa výraznejšie plánuje zamerať na domáci trh, ako aj trhy Číny a USA. Očakáva, že za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončí 31. marca, zaznamená prevádzkovú stratu 340 miliárd jenov (2,69 miliardy eur), najvyššiu v histórii. Spoločnosť preto redukuje výrobnú kapacitu aj počet modelov zhruba o pätinu s cieľom znížiť prevádzkové náklady do troch rokov približne o 300 miliárd jenov.