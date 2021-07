Automobilka Nissan sa po vysokej strate vrátila k zisku

Tokio 28. júla (TASR) - Japonská automobilka Nissan sa zotavila z minuloročných strát spôsobených reštrikciami po nástupe pandémie nového koronavírusu a za 1. štvrťrok obchodného roka 2021/2022 oznámila čistý zisk vyše 114 miliárd jenov. K zisku sa vrátila aj v rámci prevádzkových ukazovateľov, čím prekvapila trhy. Výsledky ovplyvnilo zlepšenie pandemickej situácie, ako aj priaznivé kurzové vplyvy.



Nissan v stredu informoval, že za 1. kvartál obchodného roka 2021/2022, čo znamená od apríla do konca júna, dosiahol čistý zisk 114,5 miliardy jenov (880,90 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka evidovala automobilka stratu na úrovni 285,6 miliardy jenov.



Konsolidovaný prevádzkový zisk predstavoval 75,68 miliardy jenov po strate 153,93 miliardy jenov v 1. kvartáli 2020/2021. Analytici v prieskume spoločnosti Refinitiv očakávali, že firma iba zníži stratu, a to na 42,72 miliardy jenov.



Tržby prudko vzrástli, pričom prekonali 2 bilióny jenov. Ako uviedol Nissan, dosiahli 2,01 bilióna jenov oproti 1,17 bilióna jenov pred rokom.



Po oznámení výsledkov automobilka zlepšila celoročný odhad zisku aj tržieb. Najnovšie očakáva, že za obchodný rok, ktorý sa skončí v marci 2022, dosiahne čistý zisk 60 miliárd jenov, zatiaľ čo v máji očakávala stratu na tejto úrovni.



Celoročné tržby by mali dosiahnuť 9,75 bilióna jenov oproti pôvodnému odhadu na úrovni 9,10 bilióna jenov a firma počíta aj s prevádzkovým ziskom 150 miliárd jenov. V tomto prípade pôvodne očakávala nulový zisk.



(1 EUR = 129,98 JPY)