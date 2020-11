Nissan vykázal v 2. štvrťroku stratu

Tokio 12. novembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan vo štvrtok oznámila, že v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2020/2021 zaznamenala stratu, aj keď nižšiu ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia.



Automobilka zároveň upravila svoj odhad straty za celý rok do 31. marca 2021, pretože svetový automobilový priemysel vykazuje známky oživenia z pandémie.



Napriek lepším výsledkom sa Nissan zotavuje oveľa pomalšie ako niektorí jeho konkurenti. Toyota a Honda napríklad v 2. štvrťroku dosiahli zisky. Nissan však už pred tzv. zdravotnou krízou zápasil s problémami a v predchádzajúcom fiškálnom roku vykázal stratu.



Automobilka vo štvrtok uviedla, že za tri mesiace do konca septembra 2020 zaznamenala čistú stratu 44,4 miliardy jenov (358,86 milióna eur). To bolo menej ako strata 285,6 miliardy JPY v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ale pred rokom dosiahla v období júl - september 2019 čistý zisk 59 miliónov eur.



Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku klesli o 27 % na 1,9 bilióna JPY.



Nissan revidoval smerom nahor svoju celoročný odhad, pričom najnovšie očakáva za rok do 31. marca 2021 čistú stratu 615 miliárd JPY namiesto 670 miliárd JPY v predchádzajúcom odhade a tržby 7,94 bilióna JPY, a nie 7,8 bilióna JPY.



Automobilka uviedla, že jej úsilie o zníženie fixných nákladov, zásob a tiež stimuly jej pomohli zmierniť pretrvávajúci vplyv pandémie. Generálny riaditeľ Makoto Učida dodal, že transformácia spoločnosti je na dobrej ceste napriek kríze spôsobenej novým koronavírusom.



Nissan bojoval s finančnými problémami už od zatknutia bývalého predsedu predstavenstva Carlosa Ghosna v novembri 2018. Ghosn, ktorý kedysi viedol alianciu Renault - Nissan - Mitsubishi, bol obvinený z porušenia dôvery a falšovania finančných dokumentov v snahe podhodnotiť svoj príjem. Obvinenia opakovane poprel. Vlani v decembri sa Ghosnovi podarilo utiecť z Japonska, kde čakal na súd, do Libanonu, ktorý nemá s Tokiom zmluvu o vydávaní osôb.



Nissan už v predchádzajúci finančnom roku 2019/2020 vykázal čistú stratu 671 miliárd JPY v dôsledku klesajúcich tržieb, nákladov na reštrukturalizáciu a v poslednom kvartáli aj pandémie.



(1 EUR = 124,07 JPY)