Nissan zaznamenal aj v 3. kvartáli stratu

Tokio 9. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan zaznamenala aj v 3. kvartáli svojho finančného roka 2020/2021 stratu v dôsledku krízy, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. A znova aktualizovala svoju celoročnú prognózu, už druhý štvrťrok po sebe, pretože globálny automobilový priemysel vykazuje známky zotavovania.



Nissan najnovšie predpovedá čistú stratu za rok do 31. marca 2021 vo výške 530 miliárd jenov (4,17 miliardy eur), čo je menej ako jej predchádzajúci odhad čistej straty na úrovni 615 miliárd JPY.



V uplynulom 3. kvartáli do konca decembra 2020 sa čistá strata automobilky zvýšila na 37,8 miliardy JPY z 26,1 miliardy JPY v predchádzajúcom roku.



Ale prevádzkový zisk v 3. štvrťroku vzrástol o 19,3 % na 27,1 miliardy JPY, zatiaľ čo tržby klesli o 11 % na 2,2 bilióna JPY, uviedla automobilka.



Globálny predaj vozidiel sa v sledovanom období znížil o 9,5 % na 1,08 milióna kusov, ale v Číne vzrástol o 4,3 % na 389.000 áut.



Spoločnosť Nissan už pred pandémiou zaznamenala v predchádzajúcom fiškálnom roku obrovskú stratu, keďže zápasila so slabým dopytom a s dôsledkami škandálu okolo bývalého šéfa Carlosa Ghosna, ktorý čelí obvineniam zo zatajovania príjmov a zneužívania firemných financií. Tempo zotavovania automobilky je tak pomalšie ako v prípade niektorých jej rivalov.



„Budeme ďalej zlepšovať našu finančnú disciplínu, obnovovať našu ponuku produktov a zlepšovať kvalitu nášho predaja, pričom budeme starostlivo monitorovať možné riziká,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ spoločnosti Nissan Makoto Učida.