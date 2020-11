Nový Peugeot e-208 z Trnavy sa stal elektrickým malým autom roka

Trnava 9. novembra (TASR) - Nový Peugeot e-208 vo verzii Allure Premium, vyrábaný v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia, získal ocenenie Electric Small Car of the Year - Malý elektromobil roka. Ocenenie je výsledkom novej ankety, ktorú britský časopis What Car? venuje elektromobilom. Informoval o tom hovorca závodu Peter Švec.



Nová generácia nového modelu Peugeot 208, ako uviedol hovorca, pritom už začiatkom roka 2020 získala prestížnu cenu European Car of The Year - Európske auto roka. Jeho elektrický derivát Peugeot e-208 predstavuje najnovšiu generáciu 100% elektrických vozidiel Peugeot 208 s nulovými emisiami CO2.



Odbornú porotu časopisu What Car? zaujala možnosť kupujúcich pri tomto modeli vybrať si typ motorizácie medzi 100% elektrickým motorom alebo klasickými benzínovými či dieselovými motormi. Porotu tiež zaujal interiér vozidla, bodoval aj komfort odpruženia a úroveň dojazdu v reálnych jazdných podmienkach.



Peugeot e-208 je vybavený batériou 50kWh a elektromotorom s výkonom 100kW (136 koní), s dojazdom až 340 kilometrov (WLTP). Batériu je možné nabiť na 80% za menej ako 30 minút cez rýchlonabíjaciu stanicu 100kW.