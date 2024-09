Odbory: Prepúšťanie a rušenie závodov Volkswagenu je neprijateľné

Hannover 5. septembra (TASR) - Odborový zväz IG Metall chce čo najskôr rokovať s automobilkou Volkswagen o jej nových plánoch znižovania nákladov. Aby sa zabránilo prepúšťaniu, do úvahy prichádza aj zavedenie štvordňového pracovného týždňa pre všetkých zamestnancov rovnomennej hlavnej značky, oznámil zväz v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Mohla by to byť jedna z možností", povedala Christiane Bennerová, spolková predsedníčka IG Metall. Kľúčové podľa nej je, aby sa zo stola stiahlo možné rušenie závodov a prepúšťanie, čo Volkswagen v súčasnosti nevylučuje. "Toto sú pre nás absolútne červené čiary," zdôraznila Bennerová a vedenie koncernu vyzvala na urýchlené rokovania s cieľom spoločne sa dohodnúť na riešeniach.



Volkswagen na základe dohody s odbormi už začiatkom 90. rokov, keď skupina čelila hlbokej kríze, zaviedol štvordňový pracovný týždeň. Dohoda vtedy zabránila hromadnému prepúšťaniu a strate až 30.000 pracovných miest.



Najväčší európsky výrobca automobilov Volkswagen v pondelok (2. 9.) oznámil, že v rámci programu znižovania nákladov vo svojej rovnomennej hlavnej značke už nie je vylúčené zatváranie závodov v Nemecku. Skupina má takisto v úmysle vypovedať dohodu o garancii pracovných miest, ktorá platí od roku 1994 a do roku 2029 vylučuje prepúšťanie nariadené zamestnávateľom.