Odbory sú proti plánom znižovania nákladov v Renaulte

Paríž 29. septembra (TASR) - Štyri francúzske odborové zväzy, ktoré zastupujú zamestnancov automobilky Renault, sú proti jej plánom znižovania nákladov. Informovali o tom zdroje z odborových zväzov. To skomplikuje stratovej firme snahy o reštrukturalizáciu.



Renault, v ktorom vlastní francúzska vláda 15 % podiel, načrtol plán úspor vo výške 2 miliárd eur, a to aj prostredníctvom znižovania počtu pracovných miest a reorganizácie svojich závodov v snahe vrátiť sa k zisku.



Odbory majú pritom iba úlohu konzultanta, ale ich odmietnutie skomplikuje novému výkonnému riaditeľovi Lucovi de Meovi realizáciu plánov. De Meo, ktorý nastúpil do funkcie v júli, nedávno v internom memorande vyzval zamestnancov, aby ho podporili pri snahe o obrat.



Odborové zväzy CFE-CGC, CFDT, CGT a Force Ouvriére odmietli plány Renaultu na utorňajšom stretnutí s vedením firmy, uviedli štyri zdroje z odborov.



CFE-CGC vo svojom vyhlásení potvrdil nesúhlas s plánovanými škrtmi. Uviedol, že ho nepresvedčil spôsob, akým vedenie Renaultu plánuje ozdraviť automobilku, aj keď chápe ekonomické imperatívy.



Renault to odmietol komentovať. Francúzsku automobilku podobne ako jej rivalov tvrdo zasiahla kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu. Renault musel na jar dočasne zastaviť výrobu a zatvoriť svoje predajne.



To ešte prehĺbilo jeho problémy so stratami. De Meo chce, aby Renault vyrábal menej automobilov a zároveň zlepšil marže. Spoločnosť plánuje v nasledujúcich troch rokoch zrušiť 15.000 pracovných miest na celom svete, z toho 4600 vo Francúzsku.