Auto: Po 32 rokoch zruší Volkswagen v Zwickau trojzmennú prevádzku

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen rozhodla o zrušení trojzmennej prevádzky vo svojom závode na výrobu elektrických vozidiel v meste Zwickau. Uviedla to v stredu firma s tým, že momentálne rokuje so zástupcami zamestnancov o nových podmienkach. Informovala o tom agentúra Reuters.



Doterajší kontrakt o trojzmennej prevádzke platil od roku 1991. Firma po oznámení o jeho ukončení dodala, že prevádzka na tri zmeny sa ruší od začiatku budúceho roka. Do konca tohto roka bude výroba bežať podľa pôvodného modelu.



"Chceme dosiahnuť novú dohodu, ktorá bude do úvahy brať súčasnú situáciu na trhu a ktorá zabezpečí hospodársku životaschopnosť závodu," uviedol Volkswagen.



Pred dvomi týždňami automobilka oznámila, že v dôsledku slabého dopytu po elektrických autách zníži počet pracovných miest v Zwickau a urobí úpravy v pracovných zmenách. V minulom roku vyrobil závod v Zwickau 218.000 vozidiel, pričom jeho produkčná kapacita dosahuje 360.000 áut.