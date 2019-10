Po dohode s General Motors obrátil odborový zväz UAW pozornosť na Ford

Detroit 27. októbra (TASR) - Americký odborový zväz zamestnancov v automobilovom priemysle United Auto Workers (UAW) po dosiahnutí dohody o platoch s vedením automobilového koncernu General Motors (GM) obrátil svoju pozornosť na ďalšieho výrobcu áut v USA - na Ford, s ktorým teraz plánuje začať rokovania.



UAW koncom tohto týždňa informoval, že 57 % zo zhruba 48.000 štrajkujúcich zamestnancov GM hlasovalo v piatok (25.10.) za novú kolektívnu zmluvu. Skončil sa tak štyridsaťdňový štrajk v najväčšom výrobcovi áut v USA,, najdlhší od roku 1970.



Vo vyhlásení predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky GM Mary Barraovej sa uvádza, že nová zmluva „uznáva významný podiel zamestnancov na celkovom úspechu spoločnosti". Výsledkom je nový balík miezd a benefitov spolu s ďalšími investíciami a rastom pracovných miest v amerických závodoch GM.



UAW teraz plánuje odštartovať rozhovory s Fordom, druhým najväčším výrobcom áut v USA, v pondelok 28. októbra.



Ford a UAW začiatkom tohto mesiaca uviedli, že dosiahli „významný pokrok“ pri riešení mnohých otázok, ktoré sú predmetom rokovaní.



Vedenie automobilky Ford v piatok vyhlásilo, že „sa teší na dosiahnutie spravodlivej dohody, ktorá pomôže spoločnosti zvýšiť jej konkurencieschopnosť a zachovať a chrániť dobre platené miesta vo výrobe“.



Ford na rozdiel od GM neavizoval zatváranie niektorých tovární v USA, ale vedenie automobilky upozornilo, že budúca výroba elektrických vozidiel (EV) bude vyžadovať o 30 % menej pracovných hodín. Lídri UAW majú preto obavy z vplyvu prechodu na EV na svojich členov. Ford v Spojených štátoch zamestnáva okolo 55.000 členov UAW.



Odborový zväz predtým súhlasil s dočasným predĺžením zmluvy so spoločnosťou Ford, kým rokoval s GM. A zatiaľ čo rozhovory medzi GM a UAW boli občas napäté, s Fordom majú odborári historicky jednoduchšie vzťahy. Bill Ford, predseda predstavenstva automobilky, v minulosti označil UAW za „rodinu“.



„UAW nielen zlepšujú situáciu našich pracovníkov, ale zlepšuje a posilňuje aj Ford,“ povedal Bill Ford minulý rok.



Zamestnanci GM sa od soboty (26.10.) vracajú do práce na základe novej štvorročnej zmluvy, ktorá ukončila štrajk. Odborníci odhadujú, že stál najväčšiu americkú automobilku viac ako 2 miliardy USD (1,8 miliardy eur). Strata vo výrobe predstavuje 300.000 vozidiel. GM sa v nadchádzajúcich mesiacoch pokúsi vyrovnať časť tejto straty vo výrobe.



Odbory tiež presadili v GM vyššie platy a ďalšie výhody. Okrem toho, podľa dohody GM investuje v Spojených štátoch 9 miliárd USD, z toho 7,7 miliardy USD priamo do svojich závodov a zvyšok do spoločných podnikov.



Koncern so sídlom v Detroite dodal, že vytvorí a udrží dokopy 9000 pracovných miest, z tohto čísla budú podstatnú časť tvoriť nové miesta.



UAW počas rokovaní s GM súhlasila s dočasným predĺžením pracovných zmlúv vo Forde a tiež vo Fiat Chrysler Automobiles.



(1 EUR = 1,1107 USD)