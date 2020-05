Podľa francúzskeho ministra financií Renault bojuje o svoju existenciu

Paríž 22. mája (TASR) – Renault môže zaniknúť, ak veľmi skoro nedostane pomoc na zvládnutie následkov koronakrízy, uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Dodal však, že automobilka sa tiež musí prispôsobiť novej situácii.



Le Maire povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1, že francúzsky závod Renaultu vo Flins pri Paríži sa nesmie zatvoriť. Automobilka by podľa neho mala udržať vo Francúzsku toľko pracovných miest, koľko bude možné, ale musí zostať konkurencie schopná.



"Áno, Renault môže zmiznúť," povedal v rozhovore Le Maire. Dodal, že šéf Renaultu Jean-Dominique Senard tvrdo pracuje na novom strategickom pláne a má podporu francúzskej vlády.



Le Maire tiež v inom rozhovore pre denník Le Figaro povedal, že ešte neschválil úver vo výške 5 miliárd eur pre Renault a že diskusie pokračujú. Akcie Renault sa v rannom obchodovaní oslabili o 2,9 %.



Francúzska vláda opakovane vyhlásila, že francúzske automobilky musia výmenou za pomoc štátu vrátiť väčší podiel produkcie späť do krajiny. Vláda takisto chce, aby vyrábali "zelenšie" autá s nižšími emisiami.



Renault je súčasťou širšej aliancie, v ktorej sú ďalšími partnermi japonské firmy Nissan a Mitsubishi Motors. Aliancia by mala na budúci týždeň v stredu predstaviť novú stratégiu. Nissan uvažuje o zrušení 20 000 pracovných miest, pričom veľká časť by mala pripadnúť na Európu a rozvíjajúce sa krajiny.