Pokles predaja áut v Británii sa v júni výrazne spomalil

Londýn 6. júla (TASR) - Britský automobilový priemysel vykázal v júni známky zlepšenia po opätovnom otvorení showroomov vďaka uvoľneniu blokád, ktoré mali brániť šíreniu nového koronavírusu. Predaj áut v Spojenom kráľovstve sa v júni síce medziročne znížil, ale tempo poklesu sa citeľne spomalilo. Ukázali to v pondelok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Konkrétne predaj nových automobilov v Spojenom kráľovstve sa minulý mesiac znížil medziročne o 35 % na 145.377 vozidiel. To bol najmenší pokles od februára tohto roka. Na ilustráciu, v marci sa predaj áut v Británii prepadol medziročne o 44 %, v apríli o 97 % a v máji o 89 %.



Zmiernenie poklesu je vítanou správou pre významných lokálnych výrobcov, ako sú Jaguar Land Rover a Nissan Motor. Ale situácia na automobilových trhoch v iných európskych krajinách sa zlepšuje viac vďaka stimulom na podporu výmeny starších áut za nové, ekologickejšie. Vo Francúzsku sa tak predaj automobilov v júni zvýšil.



Francúzsko totiž rovnako ako Nemecko aj Španielsko predstavilo balíček pomoci pre automobilový priemysel. Aj SMMT požiadal štát o podporu s varovaním, že v Británii je ohrozené jedno zo šiestich pracovných miest v tomto odvetví.



Generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes v súvislosti s najnovšími údajmi skonštatoval, že aj keď sa už odbyt odrazil odo dna, na ktoré sa prepadol počas blokád, nemožno to považovať za zotavenie automobilového trhu a sotva to možno označiť za jeho reštart.



"Veľa júnových registrácií je možné pripísať zákazníkom, ktorí si konečne mohli vyzdvihnúť objednávky z obdobia pred pandémiou, pričom apetít po výraznejších výdavkoch zostáva otázny," skonštatoval.



Poukázal tiež na fakt, že nie všetky britské automobilky sa znovu otvorili. A aj tie, ktoré už linky spustili, bežia zatiaľ len v obmedzenom režime, keďže výrobcovia sa snažia vybalansovať dopyt a ponuku.