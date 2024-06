Práce na výstavbe automobilky Volvo neďaleko Košíc idú podľa plánu

Košice 3. júna (TASR) - Všetky práce na výstavbe automobilky Volvo vo Valalikoch neďaleko Košíc postupujú podľa plánu a jednotlivé etapy výstavby napredujú. Pre TASR to za Volvo Car Slovakia povedal Martin Seman s tým, že s veľkým náborom zamestnancov začnú koncom roka 2025.



Prioritu pri výstavbe budov majú podľa neho lisovňa a lakovňa, v ktorých budú inštalované väčšie a komplexnejšie zariadenia. "V lisovni je skelet budovy dokončený, prebiehajú práce na fasáde a strešnom plášti, montujú sa strešné svetlíky a realizujú sa podzemné konštrukcie. V lakovni sa montuje prefabrikovaný skelet a inštaluje sa strešná izolácia a trapézové plechy," spresnil s tým, že na skelete a ďalších častiach stavieb pracujú aj čo sa týka obrábacej haly, zvarovne i priestorov určených na megacasting. V rámci úžitkovej budovy pracujú na kanalizácii a inžinierskych sieťach pod základovou doskou. Čo sa týka vonkajších inžinierskych sietí, aktuálne montujú dažďovú a splaškovú kanalizáciu a začínajú práce na retenčných nádržiach.



"Na konci budúceho roka začneme s veľkým náborom zamestnancov, aby sme mali dostatok času na ich zaškolenie pre výrobu. Začiatkom roka 2026 spustíme prvé testovacie série, ktoré budeme postupne rozširovať, aby sme na konci roka 2026 mohli začať s plnohodnotnou sériovou výrobou," doplnil Seman.



Automobilka bude súčasťou štátneho priemyselného parku Valaliky Industrial Park, s ktorého výstavbou sa začalo vlani vo februári. V závode spoločnosti Volvo Cars budú vyrábať elektromobily, pričom chcú produkovať 250.000 vozidiel ročne. Pri plnej prevádzke by tu mohlo pracovať do 5000 ľudí. S nákladmi takmer 1,2 miliardy eur je táto investícia jednou z najvýznamnejších v automobilovom sektore a zároveň najvýznamnejším projektom na východe Slovenska.