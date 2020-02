Pred cestou do hôr je dobré si dôkladne skontrolovať auto

Bratislava 19. februára (TASR) - Prípravu na cestu autom počas zimy netreba podceňovať napriek miernemu počasiu. Mnohým šoférom stačí, že auto pripravili na zimné podmienky už pred sezónou. Dôkladná kontrola pred cestou do hôr sa však podľa odborníkov vyplatí.



Vodiči zvyčajne venujú zvýšenú pozornosť svojim autám pred zimnou sezónou v čase prezúvania pneumatík. Odvtedy však ubehlo niekoľko mesiacov a mnohí majitelia áut už stav vozidla priebežne nekontrolujú. Pred rodinnou dovolenkou na horách je však vhodné auto ešte raz skontrolovať. Zvýšenú pozornosť si zaslúžia nielen spomínané pneumatiky, ale aj prevádzkové kvapaliny.



Na horských cestách môže vodičov potrápiť najmä ľad a kašovitý sneh. Priebežná kontrola stavu pneumatík je preto otázkou bezpečnosti.



"Ak mali pneumatiky pred začiatkom zimnej sezóny hĺbku dezénu na hranici predpísaného minima, neznamená to, že budú spĺňať podmienky aj v polovici februára. Ich výmenu je vhodné zvážiť už vtedy, keď dezén klesne k štyrom milimetrom," odporúča Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA Auto. Kontrola tlaku v pneumatikách by podľa neho mala byť samozrejmosťou pri každej dlhšej ceste. Pri nízkom tlaku totiž nemajú pneumatiky ideálne jazdné vlastnosti, výrazne tiež rastie spotreba auta.



Pokiaľ ide o prevádzkové kvapaliny, odborníci odporúčajú skontrolovať najmä stav kvapaliny do ostrekovačov. Ak teploty klesnú pod nulu a vodič nemá v ostrekovačoch pripravenú kvalitnú nemrznúcu zmes, jeho cesta sa môže ľahko premeniť na veľmi nepríjemný zážitok. Revíziu si zaslúžia aj stierače. Ich životnosť sa mohla znížiť, najmä ak ich vodič v posledných mesiacoch používal na odstránenie námrazy na prednom skle.



Zvlášť pri starších automobiloch by si vodiči mali skontrolovať stav akumulátora. Mohlo by sa stať, že po mrazivej noci v horách nenaštartujú. Kontrola osvetlenia by mala byť pre šoférov samozrejmosťou.



"Počasie v niektorých mestách na Slovensku v posledných dňoch zimu veľmi nepripomína, do hôr však nevyrážajte bez toho, aby ste si skontrolovali zimnú výbavu vozidla. Chýbajúca škrabka na sklo, metlička a lopatka na sneh či snehové reťaze k dovolenkovej nálade rozhodne neprispejú. V zimnom období je tiež vhodné mať zo sebou štartovacie káble," radí Vaněček.