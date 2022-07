Pred cestou na dovolenkou je potrebné vozidlo technicky pripraviť

Bratislava 10. júla (TASR) - Pred cestou na dovolenku autom je potrebné ho správne pripraviť. Odporúča sa napríklad aj pred cestou ho poriadne umyť. A to napriek tomu, že sa to môže zdať zbytočné, keďže muchy a iné nečistoty sa na sklo a karosériu prilepia nanovo. Rôzne nečistoty sa však aj v lete dokážu doslova zapiecť na podvozku, brzdách, karosérii a spustiť hrdzu, upozorňuje odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.



"Vozidlo tiež navoskujte. Vosk ochráni auto pred slnkom a poškriabaním. Navoskovaná karoséria sa tiež ľahšie čistí od nečistôt, ako je prach, vtáčí trus, peľ a podobne," pokračuje odborník. Obdobne odporúča povysávať aj vnútro auta, vytriasť rohože, odstrániť zatvrdnuté nečistoty. Použitím ventilácie by stará špina počas cesty v kabíne vírila.



Je potrebné skontrolovať aj funkčnosť stieračov, v letných búrkach musia byť výkonné. Ak je guma na lištách stvrdnutá a pri stieraní zostávajú na okne šmuhy, lišty vymeňte, radí odborník. Dôležité je skontrolovať aj stav skiel, najmä možné praskliny, a správne nastavenie spätných zrkadiel. "V servise si tiež dajte skontrolovať všetky prevádzkové kvapaliny. V prípade potreby zariaďte ich výmenu," pripomína Michalec.



Ak majiteľ auta na jar nemenil letné pneumatiky, lebo tie zimné už nespĺňajú svoju normu a chcel ich dojazdiť, je vhodné to zvážiť. "Zimné pneumatiky v lete zvyšujú spotrebu, predlžujú brzdnú dráhu a sú hlučnejšie než letné," upozorňuje odborník.



Zimné pneumatiky majú tiež oveľa nižšiu odolnosť voči šmyku na mokrej ceste, než letné. "Behúň letných pneumatík má totiž vyšší počet drážok a je konštruovaný na lepší odvod vody z pneumatiky," podotýka.



Po zime môže byť klimatizácia v aute nefunkčná alebo cítiť zatuchnutým zápachom. "Dajte ju odborne vyčistiť, doplniť kvapalinu a prípadne vymeniť, čo treba. Vhodné je každoročne vymeniť interiérový filter a dezinfikovať prieduchy sústavy," radí Michalec.



Optimálne je nastaviť klimatizáciu na 21 až 23 stupňov Celzia. "Niekoľko minút pred samotným ukončením jazdy klimatizáciu úplne vypnite, pootvorte okná a zvýšte otáčky ventilátora, aby došlo k vysušeniu výparníka a predchádzalo sa tvorbe zápachu pri opätovnom zapnutí klimatizácie," dodal odborník.