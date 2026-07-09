< sekcia Ekonomika
Predaj áut na čínskom trhu sa v júni medziročne znížil o 3,2 %
Predaj vozidiel na nové zdroje energie (NEV) v júni na čínskom trhu medziročne vzrástol o 23,6 % na 1,643 milióna kusov.
Autor TASR
Peking 9. júla (TASR) - Celkový predaj automobilov v Číne v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesol o 3,2 % na 2,81 milióna kusov po tom, ako sa o 2,1 % oslabil v predošlom mesiaci. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predaj vozidiel na nové zdroje energie (NEV) v júni na čínskom trhu medziročne vzrástol o 23,6 % na 1,643 milióna kusov. Tempo rastu predaja týchto automobilov sa tak zrýchlilo po májovom posilnení o 14,4 %. NEV v júni tvorili v Číne 58,5 % celkového predaja motorových vozidiel.
V prvom polroku tohto roka predaj automobilov v Číne medziročne klesol o 4,1 %. Počas januára až júna minulého roka pritom medziročne o 11,4 % stúpol.
Vlani sa predaj áut v Číne medziročne zvýšil o 9,4 % na rekordných 34,4 milióna kusov a predaj NEV vzrástol o 28,2 %.
Predaj vozidiel na nové zdroje energie (NEV) v júni na čínskom trhu medziročne vzrástol o 23,6 % na 1,643 milióna kusov. Tempo rastu predaja týchto automobilov sa tak zrýchlilo po májovom posilnení o 14,4 %. NEV v júni tvorili v Číne 58,5 % celkového predaja motorových vozidiel.
V prvom polroku tohto roka predaj automobilov v Číne medziročne klesol o 4,1 %. Počas januára až júna minulého roka pritom medziročne o 11,4 % stúpol.
Vlani sa predaj áut v Číne medziročne zvýšil o 9,4 % na rekordných 34,4 milióna kusov a predaj NEV vzrástol o 28,2 %.