Predaj áut Tesly v Číne klesol v apríli takmer o dve tretiny

Peking 19. mája (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla zaznamenal za minulý mesiac na kľúčovom čínskom trhu pokles predaja o takmer dve tretiny. Uviedla to poradenská firma LMC Automotive.



Podľa údajov LMC Automotive predala Tesla v Číne, vrátane áut dovezených na tento trh, v apríli 4633 vozidiel. V marci predstavoval predaj 12.709 áut. Medzimesačne to znamená pokles o 63,5 %.



Ako uviedla agentúra Reuters, v prvom mesiaci každého štvrťroka je predaj áut Tesly zvyčajne nižší než v ďalších dvoch. Tentoraz však do predaja zároveň zasiahla pandémia nového koronavírusu. Čo sa týka najpredávanejšieho z áut Tesly, Modelu 3, podľa údajov Čínskej automobilovej asociácie CPCA predala Tesla v Číne minulý mesiac 3635 týchto vozidiel.