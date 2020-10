Predaj áut v Británii bol v septembri najslabší za posledných 21 rokov

Londýn 5. októbra (TASR) - Predaj áut v Británii klesol minulý mesiac o viac než 4 % a dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 21 rokov. Oznámilo to v pondelok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Ako informovalo SMMT, v septembri sa v Británii predalo 328.041 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 4,4 %. Navyše, je to najslabší september od roka 1999 a v porovnaní s 10-ročným priemerom predstavuje minulý mesiac pokles predaja o 15,8 %.



Od začiatku tohto roka sa predaj áut v Británii prepadol o 33,2 %. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla automobilový trh najmä v mesiacoch marec až máj.



Od júna sa po uvoľnení reštriktívnych opatrení prijatých na zmiernenie šírenia koronavírusu vrátili zákazníci do predajní, neistota spôsobená brexitom a riziko zavedenia dovozných ciel však naďalej vyvolávajú v sektore veľké obavy. Za celý rok preto v automobilovom priemysle očakávajú vysoký prepad predaja. Podľa SMMT by mohol dosiahnuť 30,6 %.