Predaj áut v Británii v januári klesol štvrtý mesiac po sebe

Londýn 5. februára (TASR) - Automobilový trh vo Veľkej Británii v januári klesol štvrtý mesiac v rade, zatiaľ čo dopyt po elektrických vozidlách sa v rovnakom období zvýšil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Celkový počet registrácií automobilov sa v januári medziročne znížil o 2,5 % na 139.345 kusov. Predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) vzrástol o 41,6 % a ich trhový podiel dosiahol 21,3 %. SMMT upozornilo, že je to stále menej ako 22-percentný ciel, ktorý určila vláda na minulý rok, a výrazne menej ako podiel 28 % stanovený na rok 2025. Hybridné elektrické vozidlá aj plug-in hybridy zaznamenali tiež nárast predaja, ich trhové podiely sa zvýšili na 13,2 %, respektíve 9 %. Registrácie benzínových automobilov klesli o 15,3 % a ich podiel na trhu sa znížil na 50,3 %.



"Januárové údaje ukazujú, že dopyt po elektrických vozidlách rastie, nie však dostatočne rýchlo na to, aby sa naplnili súčasné ambície," uviedol výkonný riaditeľ SMMT Mike Hawes. "Cenová dostupnosť zostáva hlavnou prekážkou rozšírenia, preto sú potrebné presvedčivé opatrenia na zvýšenie dopytu, a to nielen zo strany výrobcov," dodal Hawes.