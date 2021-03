Predaj áut v Británii klesol na najnižšiu úroveň od roku 1959

Londýn 4. marca (TASR) - Predaj nových áut v Británii sa aj vo februári strmo znížil, keďže autosalóny sú pre blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu stále zatvorené. Ukázali to vo štvrtok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa najnovších štatistík sa počet zaregistrovaných nových áut v Spojenom kráľovstve vo februári 2021 znížil medziročne o 35,5 % na 51.312 vozidiel. To bol najslabší februárový výsledok od roku 1959, keďže po celej krajine zostali zatvorené všetky tzv. nepodstatné obchody pre ochorenie COVID-19.



SMMT tiež uviedol, že odbyt áut klesol ako v prípade súkromných zákazníkov (o -37,3 %), tak aj veľkých firemných flotíl (-33,5 %).



Počet zaregistrovaných nových benzínových vozidiel sa pritom vo februári znížil o 44,5 % a naftových o 61 %.



Pozitívne však je, že predaj elektrických a hybridných áut znova vzrástol, a to dohromady o 13 %. Na ilustráciu, vlani vo februári sa zvýšil medziročne iba o 5,7 %.



SMMT zároveň revidovalo smerom nadol svoju prognózu na rok 2021 a najnovšie očakáva, že v tomto roku bude zaregistrovaných v Británii 1,83 milióna automobilov, namiesto približne 1,9 milióna vozidiel v predchádzajúcom odhade.



Združenie dodalo, že pre pretrvávajúce obmedzenia očakáva náročný marec. Tento mesiac pritom zvyčajne patrí medzi najdôležitejšie v roku v tomto odvetví.