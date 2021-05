Predaj áut v Nemecku vzrástol, ale je nižší ako pred pandémiou

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Berlín 5. mája (TASR) - Predaj nových automobilov v Nemecku v apríli prudko vzrástol v porovnaní s minulým rokom. Zostal však výrazne pod úrovňou pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, pretože nedostatok mikročipov naďalej brzdí výrobu. Ukázali to v stredu oficiálne údaje spolkového úradu pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).Konkrétne, minulý mesiac bolo na najväčšom európskom trhu s autami zaregistrovaných celkovo 229.650 nových vozidiel. To bolo o 90 % viac ako v apríli 2020, keď nemecká ekonomika čelila prvej blokáde na zastavenie pandémie a predajne áut boli zatvorené.Tohoročný aprílový predaj vozidiel bol však stále o 19 % nižší ako v apríli 2019, pred vypuknutím pandémie. Dokonca bol „“ v roku 1990, uviedol zväz nemeckého automobilového priemyslu VDA.Aj produkcia áut bola v apríli 2021 podľa VDA zhruba o 22 % nižšia ako pred dvomi rokmi.Za celý 1. štvrťrok bol predaj nových automobilov v Nemecku tiež najhorší od zjednotenia krajiny. Tento pokles odbytu bol čiastočne spôsobený aj nedostatkom polovodičov, ktorý spomaľuje výrobu automobilov na celom svete a neočakáva sa, že sa problém čoskoro vyrieši.VDA preto revidoval svoju predpoveď výroby automobilov v Nemecku v roku 2021 smerom nadol zo 4,2 milióna na 4 milióny kusov, čo predstavuje nárast o 13 % oproti vlaňajšiemu pandemickému roku.Celkovo bolo za prvé štyri mesiace 2021 zaregistrovaných v Nemecku 886.102 nových áut. To bolo o 7,8 % viac ako vlani, ale stále o 16 % pod priemerom.,“ skonštatoval Reinhard Zirpel, prezident združenia dovozcov automobilov VDIK. Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandémiou a polovodičmi tak „“, dodal.