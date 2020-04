Predaj áut v Nemecku klesol na najnižšiu úroveň takmer 30 rokov

Berlín 3. apríla (TASR) – Počet zaregistrovaných nových automobilov v Nemecku v marci klesol na najnižšiu úroveň takmer za tri desaťročia. Vyplýva to z oficiálnych údajov, ktoré dnes zverejnil nemecký úrad pre motorové vozidlá KBA. Dôvodom sú vládne obmedzenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu.



Podľa údajov KBA sa predaj áut v marci znížili medziročne o 38 % na o niečo viac ako 215 100 kusov.



Prijaté opatrenia, ako sú masívne obmedzenie verejného života, zatvorenie obchodov vrátane autosalónov a limitovaná schopnosť pracovať v licenčných úradoch, zabrzdili predaj vozidiel, uviedlo nemecké združenie výrobcov automobilov VDA.



Domáci dopyt pritom v marci klesol o 30 %, zatiaľ čo zahraničné objednávky sa znížili o 37 %.



Za celý 1. kvartál klesol odbyt áut v Nemecku o 20 %.



Hlavní nemeckí výrobcovia, ako sú Volkswagen, BMW a Daimler, materská spoločnosť značky Mercedes-Benz, zatvorili v marci svoje továrne v Nemecku a umiestnili desiatky tisíc zamestnancov do vládnej schémy financovania kratšieho pracovného času, aby zvládli dôsledky blokád a reštrikcií.



Kancelárka Angela Merkelová tento týždeň uviedla, že prísne obmedzenia by sa mali predĺžiť najmenej do 19. apríla vrátane zákazu zhromažďovania viac ako dvoch ľudí a zatvorenia mnohých firiem.



Medzitým Inštitút Roberta Kocha, zodpovedný za kontrolu chorôb, uviedol, že tieto opatrenia začali spomaľovať šírenie vírusu