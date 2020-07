Predaj áut v Rusku klesol aj v júni, pokles sa však výrazne spomalil

Moskva 7. júla (TASR) – Predaj áut v Rusku klesol minulý mesiac takmer o 15 %. Napriek pokračujúcemu poklesu to znamená výrazné zlepšenie situácie v sektore, keďže v máji a apríli sa predaj áut v krajine prepadol o viac než 50 %, respektíve takmer o 73 %.



Ako v utorok uviedlo Združenie európskych podnikov, v júni sa v Rusku predalo 122 622 osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 14,6 %. Výsledok znamená výrazné zlepšenie, keďže v máji sa predaj vozidiel prepadol o 51,8 % a v apríli až o 72,4 %.



Za šesť mesiacov tohto roka sa v krajine predalo 635 959 áut. V porovnaní s 1. polrokom minulého roka to znamená pokles o 23,3 %.



Združenie európskych podnikov najnovšie predpokladá, že za celý rok sa v Rusku predá 1 339 000 áut. To znamená približne o 24 % menej než v roku 2019. Nový odhad pritom vychádza z predpokladu, že štát bude aj naďalej poskytovať podporu na zvýšenie dopytu a že nepríde k druhej vlne pandémie nového koronavírusu.